«إنستجرام» يطلق ميزة جديدة لمنع المضايقات بعيدا عن الحظر

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن تحديث جديد يغني عن حظر بعض المتابعين وذلك من خلال ميزة تقييد المستخدم .
ووفقاً لموقع ” ذا فيرج ” التقني فإن الطريقة الجديدة تسمح بتقييد تفاعل الشخص الغير مرغوب فيه بعيداً عن حظره تماماً ، بما يمنع المضايقات .
ولا تسمح الخاصية الجديدة برؤية التعليقات الخاصة بالمستخدم ، وتكون متاحة له فقط ، كما تمنع الشخص المقيد من معرفة وجودك على الإنترنت من عدمه .
ولن تكون رسائل الشخص المقيد في صندوق الوارد ، وإنما سيتم نقلها من قسم الرسائل المباشرة إلى طلبات الرسائل .
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