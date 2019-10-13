فنون أبها وحرف القرائية يقرآن تاريخ القراءة

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ابها
تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الثلاثاء المقبل أمسية قرائية لكتاب ” تاريخ القراءة لالبرتومانغويل ” ضمن فعاليات مجموعة حرف القرائية وذلك بقاعة الأمسيات في مقرها بمركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة للفنون.
وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الأمسية سيتناولها الأستاذ إبراهيم البارقي بقراءة للكتاب الذي حمل آثار النصوص المكتوبة عبر مختلف العصور التاريخية و بحث عنها في مكتبات العالم ويروي قصص علاقة كتاب بالقراءة مع مايحويه من حكاية حب كبير تجمع بين القراءة والكتابة.
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