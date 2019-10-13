“سحر الشهري” شاعرة منذ الصغر

أفنان المالكي

سحر الشهري شاعرة شقت طريق غير اعتيادي في بحور الشعر حيث كان لكلماتها الأثر القوي في نفوس حاضري تلك الأمسية الشعرية في قمة الجبل الأخضر حيث إجتمعت قمة الكلمة مع قمة أبها فكان خليط من وهج الحرف وروعة المنظر وفي هذا اللقاء سنتعرف أكثر على هذه الشاعرة مميزة الحرف..

١/- سحر الشهري من هي ؟

أنا إمرأة طموحة أسعد بتحقيق النجاحات

نشأت في بيئة هادئة جعلتني أستشعر كلّ شيء

و أرى الجمال في كلّ شيء و أُعبّر عن نفسي بالكتابة .

٢/- ومتى كانت البداية ؟

في يومٍ ما و أنا أدرس الصف الرابع الابتدائي

غضبت والدتي مني فكتبت لها اعتذاري في قصيدة سميتها -آسف- ألقيتها بين يديها

اندهشت

قالت لي – أنتي كتبتيها !

ومنذ تلك اللحظة لم أتوقف عن كتابة القصائد .

٣/- لك مع الوطن وقفات شعرية مميزة كانت مؤثرة في نفوس الحاضرين في أمسيتك الأخيرة في حفل الوطن بالجبل الأخضر؟

الوطن عشق الإنسان الأول

لا يمكنك أن تثق بأي شخص لم يحب الأرض التي احتضنت خطواته الأولى ويتغنى بها في قصائده .

الأمسية الأخيرة أعطتني الفرصة حتى أعبّر للوطن عن هذا الحب و الولاء بكلّ اعتزاز

سعدت جداً بردات الفعل من الحاضرين وبتفاعلهم

تجربة أتمنى تكرارها في كلّ عام .

٤/- سحر بمن تأثرت وفي أي بحر شعري أطلقت مركبها؟

أنا متابعة جيدة للشعر منذُ نعومة أظافري استهواني ثمّ احترفت كتابته

كتبت أنواع مختلفة من الشعر

العمودي النبطي

و الفصيح

والتفعيلة

و أحببت التفعيلة – السهل الممتنع – و كتبت كثيراً من قصائد التفعيله متأثرة بالأمير بدر بن عبدالمحسن والشاعر صالح الشادي .

و لم أحدد مساراً واحداً للمركب تركته للقَدر وكتبت من أجل كلّ شيء ، للوطن للوالدين للحياة للعاطفة لكل شيء يُثير عاطفتي تقريباً .

٥/- ماهى أهداف سحر الشاعرة في المستقبل ؟

الإستمرار والتميّز بِ الإختلاف عن الصور الشعرية السائدة

والتجديد في الأفكار في اللغة في الإسلوب .

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٦/- وما هى أمنياتك التي تحلمي أن تحققيها ؟

أن أحفر إسمي في ذاكرة الشعر .

٧/- ما أقرب قصيدة شعرية لقلبك ؟

كلّ قصيدة أخيرة أكتبها تكون الأقرب لي

أحبها و أقرأها و أعيد قراءتها حتى تتمخض ذاكرتي عن أخرى فتنال نفس القدر من الحب والإهتمام

و أظل دائماً بانتظار ملامح قصيدتي الجديده .

٨/-وهل كل ما تكتبية من قصائد لها قصص واقعية أم هو من بحر خيالك الشعري؟

لايوجد خيال لا يستند على واقع

الواقع هو الذي صنع الخيال منذ البدايه

ولكن ليسَ كل واقع أكتبه هو واقعي أنا .

٩/-كلمة أخيرة تودي أن تقوليها في نهاية حديثنا الشيق معك؟

لا يزال المجتمع يضع العقبات في طريق المرأة بسبب جنسها ولذلك نرى تقدمها بطيء جداً في شتى المجالات .

و أعتقد أنني حظيت بأفضل أب في العالم ، قدم لي الدعم لتطوير موهبتي و صقلها ، ساعدني لأستغل كل الفُرص المتاحة لي ، حتى وصلت الى ما أنا عليه الآن.

أقول شكراً لِ والدي مُلهِمي و حبيبي الأول ، شكراً لعائلتي ل صديقاتي لكلّ من شجعني و دلّني على الطريق الصحيح حتى أتابع المسير بخطى ثابتة في هذا المجال

شكراً لك أ.أفنان على هذا الحوار ولصحيفة الخليج وللقراء الأعزاء .