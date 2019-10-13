المنشدة “رند ” تفتح قلبها لــ “الخليج”

الخليج - سميرة العتيبي

في البداية نرحب بأميرتنا المبدعه رنــد بني علي سفيرة تطوع وعضوه بنبض العرب جمعية الثقافه

عضوه بالاتحاد العالمي للدفاع عن النفس

الفائزة بالأزياء الشعبية ووسام التميز ..ناشطة في التطوع ، أرحب بكِ أشد الترحيب .

* من هي رند بني علي ؟ عرفينا بنفسك ؟

طفله طموحة متعددة المواهب اسعى لحب الخير للغير

رند عبدالله بني علي

١٢سنه

سعودية

* من هو فنانك المفضل ؟ ولماذا ؟

كل كلمة تغنى او تنشد ولها وقع ديني -انساني ووطني. ،،يعجبني من ادأها،،،

متى كانت أول بدايتك في عالم الإنشاد ؟

اول بدياتي انشاد اوبريت امام الملك عبدالله رحمه الله

ماهي أول شيلة وطنية كانت بصوتك؟

كل ماابحث عنه في انشادي هدف سامي( وطني-وانساني) لتوصيل رسالتي للناس بدء باالصغير قبل الكبير

اعتز بشيلة بنت السعودية ( الشاعرة سميرة العتيبي )

*من اكتشف موهبة رند بني علي؟

والدتي وسمع صوتي الكثير

وايد فكرة انشادي

*و هل اكتشاف ذاتي أم أن هناك من أخذ بيدك إلى عالم الإنشاد ؟

كان صدفة بكاستنق لااداء لاوبريت وتم اختياري

*ماهي أبرز الجوائز والأوسمة التي حصلت عليها رند بني علي في مسيرتها الإنشادية ؟

لي من شهادات الشكر الكثير لفعاليات ومبادرات ولكن اهم اوسمتي وسام الاتحاد العربي للصحافه(المهندس عبدالسلام ووسام الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس مرتين متتاليه ومنها اصبحت عضوة في الاتحاد

وكذلك تكريمي في مدينة الاحساء (جواثا السياحيه)

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لله الحمد مسيرتي الى الان حافلة باانجازات تميزني عن الكثير في مثل سني

*ما نصحيتك لمن تريد دخول عالم الإنشاد ؟

نصيحتي ان تكون واثق من امكانياتك ومنها تبدء مع من يساعدك في هذا المجال من خلال درايته بكل مايخص الانشاد

* كيف توفقين بين دراستك والإنشاد ؟

والدتي حفظها الله عودتني واخي عبدالعزيز على تنظيم الوقت ووضع خطة وتقديم الاهم فالااهم

تحقيق النجاح ينسيني التعب والجهد ، احساس الانجاز الهادف دافع قوي للعمل بدون ضجر

لله الحمد متفوقة بشهادة معلماتي ودرجاتي العاليه

*ماهي أمنيتك في المستقبل ؟

اكمال هدفي باان اكون اصغر قائدة لفريق تطوعي

عرض تجربتي لتعدد مواهبي وكيف دعمت هذه المواهب الواحدة تلو الاخرى

*ما رأيـك كلاً من :

* الغرور / موت بطيء لكل الامال والاحلام

* التواضع / هدف سامي وراحة نفسيه

*الصداقة / اختيار نفسي للخير

* كلمة أخيرة للصحيفة الخليج ؟

اشكركم على اعطائي فرصة للتعبير عن انجازي من خلال صحيفة لها من النجاح الاعلامي مايميزها

شكر خاص لك استاذتي باان كانت اول شيلة وطنية لبنت بلدي السعودية

اديتها كانت من كلماتك(الشاعرة سميرة العتيبي) وقت لاقت نجاح في زمن رؤية ٢٠٣٠ وتحقيق المراءة السعودية ذاتها.