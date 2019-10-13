الأحد 13 أكتوبر 2019

سامسونج تعتزم إطلاق جالاكسي S11

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية عن أن شركة سامسونج الكورية تخطط لإطلاق هاتفها المقبل جالاكسي S11 بكاميرا أمامية ثلاثية بهدف توفير دقة أكبر وقريبة من جودة الكاميرا الخلفية.



وذكر موقع Andriod Headlines التقني أنه تم رصد براءة اختراع من الشركة الكورية لدى المكتب الكوري للملكية الفكرية (KIPO) يؤكد خطط سامسونج في إضافة عدستين إضافيتين في الأمام.

وتوضح الصورة المسربة لبراءة الاختراع أن العدسات الـ3 ستأتي ضمن ثقب مستطيل بالجانب الأيسر من الهاتف، وذلك لتوفير مساحة أكبر للشاشة.

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وأشار المصدر إلى أن العدسات الجديدة لن تقتصر على الصور الشخصية، بل ستقوم سامسونج باستخدامها لفتح قفل الشاشة بتقنية التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد 3D، وهذا سيساعد الشركة المنافسة بشكل أفضل مع هواتف هواوي huawei وأبل Apple.

لشركات الكبرى مثل Samsung تسجل العديد من براءات الاختراع كل عام وبعضها يجمع الغبار. وبالتالي لا توجد ضمانات بأن التصميم الموضح في براءة الاختراع سيتم تسويقه.

ومن المتوقع أيضا أن توفر سامسونج نسخة تأتي بكاميرا مدمجة بالشاشة، وهي مشابهة للمستشعر الموجود في هواتف شاومي Xiaomi وأوبو OPPO.

يعرف أن الشركات الكبرى مثل سامسونج تسجل العديد من براءات الاختراع كل عام لكن بعضها يتم نسيانه، بالتالي لا توجد ضمانات بأن التصميم الموضح في براءة الاختراع الجديد سيدخل خط الإنتاج.