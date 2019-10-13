بوتين يكشف عما قاله روحاني بشأن المتورط في هجمات أرامكو

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وأكد بوتين استعداد روسيا لمساعدة الرياض في التحقيقات بالهجمات، متابعا: "من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات حول منفذ الهجوم، لا نملك معلومات موثوقة حول ذلك".

وخلال مقابلة أجرتها معه في منتجع سوتشي، RT و"العربية" و"سكاي نيوز" قبل جولة خليجية مرتقبة، كشف بوتين أن "روحاني أكد له ألا علاقة لإيران بالهجمات على منشآت أرامكو"، قائلاً: "واهم من يعتقد أن ضرب البنية التحتية النفطية سيؤثر على أسواق النفط".

كما أكد الرئيس الروسي أن إيران والسعودية لا تحتـاجان للوساطة، مبديا استعداد بلاده للتحدث معهما من باب الصداقة.

ويتجه الرئيس الروسي، في جولة خليجية، حيث سيزور السعودية الاثنين، والإمارات الثلاثاء. كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلا، إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض، بما فيها اتفاقات تجارية، لافتا إلى أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى 7 مليارات دولار من 2.3 مليار دولار.