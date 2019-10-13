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بوتين يكشف عما قاله روحاني بشأن المتورط في هجمات أرامكو

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© AFP 2019 / Brendan Smialowski

وخلال مقابلة أجرتها معه في منتجع سوتشي، RT و"العربية" و"سكاي نيوز" قبل جولة خليجية مرتقبة، كشف بوتين أن "روحاني أكد له ألا علاقة لإيران بالهجمات على منشآت أرامكو"، قائلاً: "واهم من يعتقد أن ضرب البنية التحتية النفطية سيؤثر على أسواق النفط".

وأكد بوتين استعداد روسيا لمساعدة الرياض في التحقيقات بالهجمات، متابعا: "من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات حول منفذ الهجوم، لا نملك معلومات موثوقة حول ذلك".

كما أكد الرئيس الروسي أن إيران والسعودية لا تحتـاجان للوساطة، مبديا استعداد بلاده للتحدث معهما من باب الصداقة.

ويتجه الرئيس الروسي، في جولة خليجية، حيث سيزور الاثنين، والإمارات الثلاثاء. كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلا، إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض، بما فيها اتفاقات تجارية، لافتا إلى أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى 7 مليارات دولار من 2.3 مليار دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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