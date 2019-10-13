مظاهرات للحزب الشيوعي وسط بيروت ضد سلطة المال والمصارف

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن مجموعات كبيرة من مناصري ​الحزب الشيوعي​ اللبناني قاموا بالتوافد إلى مبنى جمعية المصارف اللبنانية الواقع في وسط المدينة ورددوا شعارات مؤيدة للعمال بوجه سلطة مطالبين باسترجاع الاموال المنهوبة ورافعين شعارات ضد كل الطبقة الحاكمة، ومنها “الصراع طبقي ونصف”، “ليسقط حاكم المصرف”.

وبعد انتهاء الاعتصام نفذ مناصرو الشيوعي مظاهرة مسيرة في وسط بيروت وصلت إلى شارع المصارف قرب قصر الحكومي اللبناني وقامت القوى الأمنية اللبنانية باتخاذ تدابير وقائية من خلال وصول دفعات إضافية من عناصر مكافحة الشغب والمخابرات إلى مكان الحدث.

ولم ترد أي أنباء عن إشكالات واعتقالات بين صفوف المتظاهرين.