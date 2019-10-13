شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: لا نملك العدد الكافى لحراسة مخيم يضم عائلات متشددين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن قوات الأمن التى يقودها الأكراد ليس لديها ما يكفى من الأفراد لحراسة مخيم عين عيسى الذى يضم عائلات لمقاتلى داعش وإن عشرات منهم فروا منذ بدء القصف التركى للمنطقة.

وذكر مروان قامشلو المسؤول فى قوات سوريا الديمقراطية أن حراسة المخيم التى ضعفت بالفعل بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية تلقت ضربة قوية اليوم الأحد عندما سقطت قذائف تركية على مقربة مما أدى إلى فرار بعض الحراس الباقين.

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وتابع قائلا لرويترز "الحراسة ضعيفة جدا الآن".