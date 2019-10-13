شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عبر الرئيس الروسى بوتين عن امتنانه لخادم الحرمين وولى عهده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن المملكة العربية السعودية دولة صديقة، وزيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية، مضيفا: "‏لدينا علاقات شخصية ودية جدا مع الأمير محمد بن سلمان، ونعتبر السعودية لاعبا إقليميا ودوليا أيضا".

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‏وأشار الرئيس الروسى، خلال حواره على قناة العربية، إلى أن نسبة النمو في التعاون الاقتصادي بين موسكو والرياض وصلت فى النصف الأول من هذا العام ‎إلى 38%.

‏وتابع:" أعبر عن امتنانى للملك سلمان وولى العهد لموقفهما البناء من الأزمة السورية".