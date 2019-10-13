لماذا عبر الرئيس الروسى بوتين عن امتنانه لخادم الحرمين وولى عهده؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن المملكة العربية السعودية دولة صديقة، وزيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية، مضيفا: "لدينا علاقات شخصية ودية جدا مع الأمير محمد بن سلمان، ونعتبر السعودية لاعبا إقليميا ودوليا أيضا".
وأشار الرئيس الروسى، خلال حواره على قناة العربية، إلى أن نسبة النمو في التعاون الاقتصادي بين موسكو والرياض وصلت فى النصف الأول من هذا العام إلى 38%.
وتابع:" أعبر عن امتنانى للملك سلمان وولى العهد لموقفهما البناء من الأزمة السورية".
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