شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: علاقة روسيا بولى العهد السعودى "ودية للغاية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن بلاده تربطها "علاقة شخصية ودية للغاية" مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.
وقبل زيارته الأولى للمملكة منذ أكثر من 10 سنوات، قال بوتين فى مقابلة مع قناة العربية إن روسيا تدرس استثمارات جديدة فى السعودية.
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