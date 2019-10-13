شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أكراد: فرار جماعى لعائلات سورية بعد قصف تركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون أكراد إن هجوما تشنه تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية يقترب من مخيم للنازحين فى شمال سوريا يضم الآلاف من العائلات السورية، وإن بعضهم تمكن من الفرار بعد القصف.

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