شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصورى يقبل قدم والدته بعد عودته إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، فى مشهد مؤثر، قدم والدته و التى كانت فى انتظار وصوله بمطار الرئاسة فى أبوظبى.

هزاع المنصورى يقبل قدم والدته Advertisements و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، حضر استقبال هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى، الشيخ محمد بن زايد النهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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