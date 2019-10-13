شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يشيد بدور السعودية لتحقيق اتفاق سياسى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بالدور الذى تلعبه المملكة العربية السعودية لتحقيق تقدم صوب إبرام اتفاق سياسى فى سوريا. وأضاف، فى تصريحات لقناة "العربية"، أنه يجرى استثمار بقيمة مليارى دولار من أصل 10 مليارات دولار هى إجمالي صندوق استثمار مشترك مع السعودية، موضحا أن سوق النفط لن تتأثر بأى هجوم إرهابى على المنشآت النفطية

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