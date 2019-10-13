وقفتان احتجاجيتان لأهالى مدينتى الحسكة والقامشلى رفضا للعدوان التركى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أهالى مدينتى الحسكة والقامشلى السوريتين، اليوم الأحد، وقفتين احتجاجيتين رفضا للعدوان التركى على الأراضى السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن أهالى مدينتى الحسكة والقامشلى نظموا وقفتين احتجاجيتين رفضًا للعدوان التركى، والتواجد الأمريكى على الأراضى السورية.
وتشن قوات النظام التركى عدوانًا على الأراضى السورية بريفى الحسكة والرقة بقصف جوى ومدفعى استهدف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزًا على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية، ما تسبب فى مقتل عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير فى البنى التحتية.
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