بدء التصويت في جولة الإعادة الحاسمة في انتخابات الرئاسة التونسية

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها اليوم الأحد في جولة الإعادة التي ستحسم انتخابات الرئاسة بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد.
وتغلب المرشحان على 24 مرشحا آخر في الجولة الأولى التي جرت في 15 سبتمبر أيلول. وكان من بين المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذا في البلاد.
وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.
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