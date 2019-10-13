لماذا  تتدهور وظائف الرئة مع التقدم في العُمر؟

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الأحد 13 أكتوبر 2019
لماذاتتدهوروظائف الرئة مع التقدم في العمر
متابعات_الخليج 365
يعتقد بعض المدخنين أن تدخين عدد قليل من السجائر في اليوم لن يضر الصحة مثل التدخين المكثّف، لكن وفقاً لدراسة جديدة تبين أن التدهور في وظائف الرئة لا يختلف كثيراً. وأظهرت الدراسة أن تدخين 5 سجائر أو أقل يسبب تدهوراً أقل بدرجة بسيطة لوظائف الرئة مقارنة بتدخين 30 سيجارة في اليوم!
نُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية، وأجريت في جامعة كولومبيا، وتوصلت إلى أن التدهور في وظائف الرئة لدى من يدخن القليل من السجائر خلال عام يعادل التدهور لدى من يدخن بكثافة خلال 9 أشهر!
ويحدث تدهور في وظائف الرئة مع التقدم في العُمر، ويتسبب التدخين في تسريع وتيرة هذا التدهور، إلى جانب مجموعة أخرى من الأضرار تصيب الكلى والقلب والعيون والشرايين والأنف والبشرة.
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