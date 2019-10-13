الأحد 13 أكتوبر 2019

نصائح ذهبية لقيادة آمنة

قالت هيئة ديكرا للفحوصات الفنية إن القيادة خلال فصلي الخريف والشتاء محفوفة بالكثير من المخاطر، بسبب الطرق الزلقة والضباب والظلام، ما يهدد سلامة وأمان القيادة ويرفع خطر وقوع الحوادث.



وأوضحت الهيئة الألمانية أن الطرق الزلقة تتسبب في زيادة مسافة الكبح، فبينما تبلغ مسافة الكبح عند القيادة بسرعة 80 كلم/س على الطرق الجافة نحو 31 مترا، تصل مسافة الكبح على الطرق الزلقة 50 مترا أو أكثر تبعا لعمق مداس الإطارات.

لذا ينبغي القيادة بحذر وخفض السرعة والحفاظ على مسافة أمان كافية مع السيارات التي تسير في الأمام.

وأضافت الهيئة أن الرؤية أثناء القيادة تتدهور بسبب الضباب والظلام، وإذا كان نطاق الرؤية أقل من 50 مترا فلا يجوز القيادة بسرعة تزيد عن 50 كلم/س، مع مراعاة تشغيل كشافات الضباب.

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وعلى جانب آخر، قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إنه يمكن خفض استهلاك السيارة من الوقود ببعض التدابير البسيطة، منها إيقاف المحرك عند التوقف أمام إشارة مرورية أو في الزحام لمدة تزيد عن 20 ثانية.

وتنصح الهيئة بعدم التسارع دون داع، مثل التسارع قبل الإشارات المرورية الحمراء أو قبيل مطب صناعي، كما توصي بعدم تجاوز سرعة 130 كلم/س على الطرق السريعة.

وتتسبب زيادة الوزن في زيادة استهلاك الوقود، فكل 100 كجم زائدة تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 3ر0 لتر/100 تقريبا، لذا يتعين التخلص من جميع المعدات والحمولات الزائدة بالسيارة كصندوق السقف وحامل الدراجات الهوائية.

ومن المهم أيضا، ضبط ضغط هواء الإطار بشكل صحيح، لأن انخفاض الضغط بمقدار 2ر0 بار يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%.