الأحد 13 أكتوبر 2019 شركة كينتيك تعلن عن طرازها الرياضي الكهربائي الجديد متابعات_الخليج 365 كشفت شركة "كينتيك" البلغارية المصنعة للسيارات، عن طرازها الرياضي الكهربائي الجديد باسم 07، بمقعدين فقط ومخصص لعام 2020.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية الأولى لطراز 07 من شركة كينتيك، الذي أعلنت عنه بحفل خاص بالعاصمة البلغارية "صوفيا". Advertisements وذكر الموقع الأمريكي أن طراز 07 أسهمت في تصنيع وتصميم هيكله الخارجي إحدى الشركات البريطانية المتخصصة بهذا المجال، ويعد أول طراز كهربائي داعم للطاقة الخضراء تنتجه شركة كينتيك. ويعمل طراز كينتيك بمحرك بقوة 644 حصانا، قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا خلال 2.7 ثانية فقط. وتخطط شركة كينتيك البلغارية لبدء عملي تصنيع طراز 07 الجديد بداية من عام 2020 القادم، على أن تطرح منه 7 نسخ فقط للبيع.

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