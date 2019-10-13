السعودية تطلق منطقة لوجستية جديدة في جدة

وأفاد البيان أن المنطقة الجديدة التي تقام في الخمرة تهدف لتعزيز قطاع اللوجستيات للمساهمة في تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة التي تعتمد على النفط. ​ويوجد في جدة واحد من أكبر موانئ المملكة. وذكرت الوزارة أن المنطقة اللوجيستية تتجاوز مساحتها 2 مليون كيلو متر مربع في المرحلة الأولى.

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