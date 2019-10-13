السعودية تطلق منطقة لوجستية جديدة في جدة

وأفاد البيان أن المنطقة الجديدة التي تقام في الخمرة تهدف لتعزيز قطاع اللوجستيات للمساهمة في تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة التي تعتمد على النفط.
ويوجد في جدة واحد من أكبر موانئ المملكة.
وذكرت الوزارة أن المنطقة اللوجيستية تتجاوز مساحتها 2 مليون كيلو متر مربع في المرحلة الأولى.
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