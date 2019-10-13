وسائل إعلام تتحدث عن "الختم الإسرائيلي" على جوازات لاعبي منتخب السعودية في طريقه إلى رام الله

ونشر موقع "سبق" السعودي، تقريرا حول كيفية دخول منتخب السعودية إلى رام الله، وإمكانية ختم جوازات لاعبي "الأخضر" بـ"الختم الإسرائيلي"، قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب السعودية مع فلسطين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

© AFP 2019 / ROBERTO SCHMIDT

وأوضح التقرير السعودي أن الدخول إلى رام الله سيكون عن طريق الأردن، وتسيطر 3 جهات على المعابر الحدودية، وهي الأردن، ثم المنطقة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وبعدها النقطة الفلسطينية في جسر الملك حسين.

وقال التقرير إن جوازات المنتخب السعودي، لن تختم على الإطلاق بالختم الإسرائيلي.

وتابع "لن يطبع الختم الإسرائيلي على جوازات بعثة الأخضر، وسيتم وسمه بالفلسطيني".

واستمر "تسيطر 3 جهات على المعابر الحدودية مع الأردن، وهي: دولة الأردن ويتم عادة فيها ختم جواز السفر بالختم الأردني، ومن ثم الانتقال إلى النقطة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهي عبارة عن صالة انتظار واجهتها شركة أمنية، وفي المكاتب الداخلية ممثلو الجانب الإسرائيلي، حيث يتم الاكتفاء بالتفتيش فقط مع إرفاق ورقة منفصلة بجواز السفر مدوّن عليها تاريخ الدخول والمناطق المسموح بها دون طباعة أيّ ختم".

واستطرد

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"من ثم يتم التوجّه إلى النقطة الفلسطينية في جسر الملك حسين، ويتم ختم جواز السفر بالختم الفلسطيني".

ووصلت بعثة المنتخب السعودي مساء أمس مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية "عمان".

وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق، ويدشّن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين، مساء اليوم الأحد، على ملعب فيصل الحسيني الدولي.

ومن المقرر أن يحل المنتخب السعودي ضيفا على منتخب فلسطين في الجولة المقبلة من التصفيات يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي سيسافر فيها الأخضر للمرة الأولى من أجل خوض مباراته في مدينة رام الله الفلسطينية.

يُذكر أن منتخب السعودية يتصدّر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.