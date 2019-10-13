"قسد" تخلي مخيما يأوي 10 آلاف من عائلات "داعش" بسبب الغارات التركية

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قوات سوريا الديمقراطية إنه تم إخلاء مخيم "عين عيسى"، الذي يضم 10 آلاف من عائلات "داعش".

وأرجعت "قسد" هذا إلى أنه تم بعد استهداف المخيم، من قبل الطيران التركي.

وأفادت وسائل إعلام دولية أن عددا كبيرا من عائلات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، استطاعوا الهرب بعد تعرض مخيم رأس العين إلى قصف تركي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن مصادرها أن مجموعة من عائلات مسلحي تنظيم "داعش​" الإرهابي فرت من مخيم في ​رأس العين​ بعد تعرضه للقصف.

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وذكر بيان صادر عن الإدارة الذاتية صباح اليوم الأحد "إلى دول مجلس الأمن الدولي والتحالف الدولي ضد داعش والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وكافة منظمات حقوق الإنسان لقد أصبحت الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عوائل داعش الذين تمكن بعضهم من الفرار فعليا بعد القصف الذي طاله من المرتزقة مما يشكل دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا".

وأضاف البيان "نطالبكم جميعا بتحمل مسؤولياتكم والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعا عند خروج الأمور عن السيطرة".

يتبع...