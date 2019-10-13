دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy A91 قريباً بتقنية شحن سريع بقدرة 45W ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A91 قريباً بمعالج Snapdragon 855، كما ينطلق الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كانت شركة سامسونج قد أعلنت عن هاتف A90 5G الشهر الماضي، واليوم كشفت أحدث التسريبات عن خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد قريباً.

تشير التسريبات إلى أن الإصدار القادم سينطلق بعنوان Galaxy A91 والذي يعرف بنموذح رقم SM-A915F الآن، حيث يأتي الإصدار الجديد بنفس المواصفات الرئيسية التي قدمت في هاتف A90 5G، ومنها شاشة بحجم 6.7 إنش بتصميم نتوء Infinity-U، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، إلا أن هاتف Galaxy A91 يأتي بترقية في تقنية الشحن السريع حيث يدعم شاحن 45W.

من جانب أخر لا يأتي هاتف Galaxy A91 بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، لذا من المتوقع أن ينطلق للأسواق بمستوى تسعير أقل من هاتف A90 5G.

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أيضاً يأتي هاتف Galaxy A91 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.0، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات بزوايا عرض واسعة، بينما يدعم المستشعر الثالث عمق التصوير، أيضاً تضم الكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.2.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بنظام تشغيل Android 10، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف قبل نهاية هذا العام في بعض الأسواق ومنها السوق الهندي.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy A91 قريباً بتقنية شحن سريع بقدرة 45W ظهر على التقنية بلا حدود.