شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام يتوجه إلى جوبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة رئيس لجنة التفاوض، اليوم الأحد، إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وقال مجلس السيادة، إن الوفد يضم أعضاء لجنة التفاوض ولجنة الأمن والدفاع، موضحا أن المباحثات تأتى فى ظل أجواء تفاؤلية، لافتا إلى أن الجلسة الافتتاحية غدا الاثنين، سيحضرها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، بدعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
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