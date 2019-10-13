شكرا لقرائتكم خبر عن فرار نحو 100 من أقارب أعضاء داعش من مخيم عين عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن نحو 100 من نساء وأطفال مقاتلي داعش فروا من مخيم عين عيسى الذى تحرسه قوات أمن سورية يقودها الأكراد فى شمال البلاد.

ونقل مدير المرصد رامى عبد الرحمن عن مصادر فى المخيم قولها إن هناك حالة من الفوضى بداخله.

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وقالت الإدارة الذاتية الكردية لشمال سوريا فى وقت سابق إن بعض أفراد أسر أعضاء داعش تمكنوا من الفرار من المخيم بعد قصف من قوات تركية وجماعات معارضة سورية تدعمها أنقرة تتقدم فى المنطقة.

وقال مسؤول فى قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد إن ليس لديهم المزيد من التفاصيل بشأن الموقف في المخيم.