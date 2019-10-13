شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق منطقة لوجستيات جديدة بجدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النقل السعودية فى بيان اليوم الأحد إن المملكة ستطلق منطقة لوجستيات جديدة فى مدينة جدة على البحر الأحمر، مفتوحة للمستثمرين من القطاع الخاص.
وأفاد البيان أن المنطقة الجديدة التى تقام فى الخمرة تهدف لتعزيز قطاع اللوجستيات للمساهمة فى تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة التى تعتمد على النفط. ويوجد فى جدة واحد من أكبر موانئ المملكة.
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