شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أكراد: بعض أفراد عائلات داعش فروا من مخيم بعد قصف تركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون أكراد إن هجوما تشنه تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية يقترب من مخيم للنازحين فى شمال سوريا يضم الآلاف من أفراد عائلات مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى، وإن بعضهم تمكن من الفرار بعد القصف.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا أن القصف القريب من مخيم عين عيسى إلى الشمال من مدينة الرقة "يشكل دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا".

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