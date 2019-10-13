المرصد: القوات التركية وحلفاؤها يسيطرون على أجزاء من بلدة سلوك السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، إن القوات التركية وحلفاؤها من المعارضة السورية سيطروا على أجزاء كبيرة من بلدة سلوك بشمال سوريا فى تقدم جديد على حساب قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد. وتقع سلوك على بعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود السورية التركية إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض.

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