شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق حملة إغاثة فى عدن وتسير قوافل غذائية إلى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دولة الإمارات، حملة إغاثة لمخيمات النازحين فى محافظة عدن، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التى تنفذها فى المحافظات اليمنية المحررة .

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قامت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتى بتوزيع المساعدات الغذائية والخيام على النازحين فى المخيمات والبالغ عددهم 1400 أسرة موزعين على 14 مخيما فى مختلف مديريات محافظة عدن.

كما واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين والنازحين فى الساحل الغربى اليمنى، ضمن برامجها الهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء اليمنيين، وتطبيع الحياة فى مناطقهم.

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وسيرت الهيئة خلال أيام الأسبوع الماضى، قوافل مساعدات غذائية جديدة لنحو ثلاثة آلاف أسرة فى مدينة ومحافظة الحديدة.

وعبّر المستفيدون فى محافظة عدن، وأهالى الحديدة، عن تقديرهم لهذا الدعم الذى تقدمه دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتى" لمخيمات النازحين.