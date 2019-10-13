السامريون الفلسطينيون ينهون احتفالاتهم بعيد "العُرش" في نابلس

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

ينهي أبناء الطائفة السامرية الفلسطينية، الأحد، احتفالاتهم بعيد العرش، وسط أجواء وطقوس خاصة.

وتحتفل الطائفة السامرية، والتي تعد أصغر طائفة دينية في العالم، بعيد العُرش الذي يمتد لسبعة أيام، حيث يحجون لقمة جبل "جرزيم" في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويمثل العيد لدى السامريين، فرحة بني إسرائيل بخروجهم من عبودية الفراعنة بمصر، حيث أقاموا المعرشات وزينوها بالفاكهة.

وأبرز ما يميز عيد السامريين، الأعراش التي يتم بناؤها في أسقف منازلهم، والتي تحمل أصنافا عديدة من الفواكه والخضار.



ويعد عيد العُرش، من أكبر أعياد الطائفة السامرية، ويتخلله أداء صلوات على قمة جبل "جرزيم"، حيث يسكن جانب من الطائفة.

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ويبلغ تعداد الطائفة السامرية، نحو 800 نسمة، ويسكن قسم منهم على قمة جبل جرزيم بنابلس، والقسم الآخر في منطقة حولون داخل أراضي 48

ويحج السامريون، ثلاث مرات سنويًا إلى جبل "جرزيم"، خلال أعياد "الفسح" (يقابله عيد الفصح لدى اليهود)، و"الحصاد"، و"العُرْش".

ويحتفلون بأعياد التوراة السبعة، وهي: الفسح (الفصح)، والفطير، والحصاد، ورأس السنة العبرية، والغفران، والعُرْش، والعيد الثامن أو فرحة التوراة.

ويتكلم السامريون اللغة العبرية القديمة التي نزلت بها التوراة، بحسب قولهم، وتتكون من 22 حرفاً، إلى جانب اتقانهم اللغة العربية.

كما يشيرون إلى امتلاكهم النسخة الأصلية من التوراة، التي يعود تاريخها إلى ما يزيد عن 3600 عام، ومكتوبة على جلد غزال، ويؤمنون بخمسة أسفار من التوراة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.