عقب قصف تركي.. تصاعد دخان من الأهداف الإرهابية شمالي سوريا

شانلي أورفة/ الخليج 365

تصاعدت أعمدة الدخان من ريفي مدينتي تل أبيض ورأس العين عقب قصف الأهداف الإرهابية فيهما بالمدفعية التركية، في إطار عملية نبع السلام، شمالي سوريا.

وبينما استهدفت مدفعية الجيش التركي أهدافا تابعة لتنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في ريفي المدينتين، سُمعت أصوات القصف والاشتباكات فيهما من جيلان بنار، وأقجة قلعة، بولاية شانلي أورفة الحدودية مع سوريا.

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والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



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