"نبع السلام".. تحرير بلدة "سلوك" بتل أبيض

تل أبيض/ الخليج 365

حررت القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" بلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض شرق نهر الفرات بسوريا، من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

وتواصل قوات الجيشين التركي و"الوطني السوري" تقدمها في إطار عملية "نبع السلام" وتحرير مناطق جديدة من الإرهاربيين.

وبسط مقاتلو الجيش الوطني سيطرتهم الأحد، على مركز بلدة سلوك، الواقعة جنوب شرقي منطقة تل أبيض، بريف محافظة الرقة.

Advertisements

وتستمر القوات المشاركة في العملية، في تمشيط المناطق المحررة من الإرهابيين.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.