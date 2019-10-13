فتح باب التسجيل في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول والتجنيد للتقديم على رتبة وكيل رقيب بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية. كما أعلنت فتح باب القبول والتجنيد على رتب “جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب” بالقوات البرية. ودعت الراغبين للاطلاع على الشروط وإجراءات التسجيل والقبول عبر الرابط التالي هنا. انشر الخبر :

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