الشورى يناقش توصية للسماح للأكاديميين بممارسة العمل الحر

صحيفة الخليج الالكترونية يناقش مجلس الشورى غداً (الإثنين)، توصية جديدة تدعو للموافقة على السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم. وأوضحت لجنة الشؤون التعليمية في الشورى وفقاً لـ”عكاظ”، أن التوصية حال إقرارها ستساعد الجامعات في التغلب على معضلة تسرب الكفاءات المميزة منها. ولفتت إلى أن العمل في المهن الحرة بمجال التخصص ينعكس إيجاباً على أداء أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم المهنية، مبينةً أن إقرار تلك التوصية سيساهم في الحد من ممارسة هذه المهن من قبل غير المتخصصين وأصحاب الشهادات الوهمية. انشر الخبر :

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