الأرصاد .. توقعات بأمطار ورياح على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان 11 منطقة، من تعرضها لأمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية المؤدية لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، في سلسلة تنبيهات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن (أضم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات الكامل، وميسان) بمكة المكرمة، ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، فضلًا عن جريان السيول، بدءًا من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساء.

كما تشهد منطقة المدينة المنورة (العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، وادي الفرع، وينبع)، هطول أمطار رعدية ورياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة، ما يؤدي لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساء.

أما منطقة جازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الطوال، العارضة، جازان، صامطة، فيفا، وهروب) فتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وهبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة تؤدي لتدنٍ بالرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان سيول، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساء.

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وتتعرض الحدود الشمالية (العويقلية – رفحاء – عرعر) لهبوب رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء، كما تشهد منطقة نجران (بدر الجنوب – ثار – حبونا – نجران)، هطول أمطار رعدية يصحبها هبوب رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة ما يؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساء.

كما تتعرض منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب ، ومحايل) لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍ في الرية الأفقية فضلًا عن جريان السيول وتساقط البرد، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساء.

أما منطقة الباحة (الحجرة، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، فرعة غامدة، الزناد، وقلوة) فتتعرض لهطول أمطار متوسطة يصحبها رياح سطحية مثرة للأتربة تؤدي لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الساعة التاسعة مساء، كما تشهد منطقة حائل (الحائط السليمى، الشملي، الغزالة، حائل، وموقق) تكون سحب رعدية، ورياحًا نشطة، يصحبها رياح نشطة تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الساعة العاشرة مساء.

وتشهد منطقة الجوف (القريات، دومة الجندل، وسكاكا) تكون سحب رعدية ورياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة المؤدية لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا، حتى العاشرة مساء، وتتعرض منطقة تبوك (الوجه، أملج، تيماء) لهطول أمطار رعدية بصحبها رياح نشطة تؤدي لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، كما تشهد المنطقة الشرقية (الأحساء، الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا) تكون سحب رعدية، وهبوب رياح نشطة تؤدي لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى التاسعة مساء.