تونس تنتخب رئيسها اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية يتوجه اليوم الأحد، أكثر من 7 ملايين تونسي إلى مكاتب الاقتراع، بعد انتهاء مرحلة الصمت الانتخابي، لاختيار رئيس جديد لتونس في إطار الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها لولوج قصر قرطاج رجل الأعمال نبيل القروي، والأكاديمي قيس سعيد.

وانطلقت الجمعة في الخارج عملية التصويت في هذا الاستحقاق حيث بلغت نسبة إقبال الناخبين التونسيين بالخارج في اليوم الأول من التصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 3.6% وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون. انشر الخبر :

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