جمعية المكفوفين الخيرية بالمدينة المنورة “رؤية” تستقبل وفد من صندوق “بر سابك”

استقبلت جمعية المكفوفين الخيرية بالمدينة المنورة “رؤية” مساء أمس الأول وفداً من صندوق “”، وذلك في زيارة هدفت إلى تعزيز أوجه التعاون وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. والتقى أعضاء الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد بن دليم القحطاني الذي رحب بالوفد، مستعرضًا أبرز الجهود التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها والمستفيدين، بجانب التعريف بعدد من المبادرات التي تتميز بها “رؤية” وتبرز قدرات وإمكانيات المكفوفين وضعاف البصر كمبادرة توزيع المصحف الشريف بطريقة الخط البارز “برايل” على المكفوفين بمختلف دول العالم ومبادرة المطبخ الناطق بالإضافة إلى التعريف بمطبعة الجمعية التي تعد من أبرز طابعات المكفوفين على مستوى المملكة. بدوره أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما وقفوا عليه من مشاريع ومبادرات تعكس حسن الأداء وكفاءة وفاعلية البرامج المقدمة لمستفيدي الجمعية.