تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2020

الأحد 13 أكتوبر 2019

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2020

متابعات_الخليج 365

يستعد وكلاء شركة السيارات اليابانية تويوتا Toyota لطرح الجيل 12 من السيارة الأكثر مبيعا في الشركة تويوتا كورولا موديل 2020، والتي بيع أكثر من 40 مليون سيارة من فئتها حتى الآن.



ويعتمد الجيل الجديد على قاعدة بناء جديدة باسم "Gac"، وهي جزء من منظومة تويوتا الجديدة "Tnga" في الجيل 12 من كورولا، والذي يتمتع بمركز ثقل أكثر انخفاضا بمعدل 10 مللي عن الجيل الـ11، كما أصبح نظام التعليق الخلفي للسيارة متعدد الوصلات Multi link.

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وأصبح الهيكل الخارجي للسيارة أكثر صلابة بنسبة 60%، لجعل موديل 2020 من السيارة تويوتا كورولا أكثر رياضية وثبات وقدرة على التحمل والاعتمادية، كما نجحت الشركة في القضاء على النقاط العمياء التي كانت تحجب الرؤية في الطرازات السابقة، بحسب الموقع الرسمي لشركة تويوتا اليابانية.

وعن مواصفات تويوتا كورولا 2020 الجديدة كليا، فهي تحتوي على ماتور الموديل السابق نفسه والمكون من 4 سلندرات ـ 1600 سي سي، وعزم 120 حصانا - 154 نيوتن/متر، كما يضم ناقل حركة Cvt، ومعدل تسارع من 0 إلى 100 كيلو في 11 ثانية، وأقصى سرعة لها 190 كيلومترا.

ويتراوح سعر طراز تويوتا كورولا 2020 ما بين 338 و470 ألف جنيه، وتصدر بـ4 فئات مختلفة، الفئة العادية، والنصف كاملة المواصفات، والكاملة المواصفات (أبواب كهرباء، سنتر لوك، تابلوه مكسو بالجلد الفاخر، حساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، جنوط رياضية)، والرياضية.