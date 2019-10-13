قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها تحسين الصحة العقلية

الأحد 13 أكتوبر 2019

الصحة العقلية

متابعات_الخليج 365

أظهر تقرير جديد نُشر بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، بأن الطبيعة بكل معطياتها تساهم في تحسين الحالة المزاجية للإنسان، وتساعد على تعزيز الصحة العقلية.



وقد أورد موقع ميترو الإلكتروني، قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها تحسين صحتنا العقلية والنفسية من خلال التعامل مع الطبيعة، على النحو التالي:

１- 20 دقيقة في الطبيعة

وجد العلماء في وقت سابق من هذا العام، أن قضاء مدة 20 دقيقة في الطبيعة يمكن أن يخفض من مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر بنسبة 10 بالمئة.

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2- تناول الغداء في الخارج

إذا لم تكن في حالة مزاجية جيدة، فإن تناول الغداء في مكان مفتوح ويوفر شعوراً بالراحة، يمكن أن يساعد في تحسين مزاجك، ويخفض هرمون التوتر لديك.

3- ممارسة الرياضة في حديقة عامة

يمكنك إعطاء صحتك العقلية دفعة إضافية من خلال ممارسة التمارين الرياضية في مكان مفتوح، وبحسب الطبيب النفسي ديميتريوس باشوس، فإن ممارسة التمارين الرياضية في حديقة عامة أو داخل حديقة المنزل تساعد في مواجهة الاكتئاب والمشاعر السلبية.

4- العمل في البستنة

أظهرت العديد من الدراسات بأن العمل بنشاط في رعاية النباتات وزراعتها، يمكن أن يخفف من التوتر، ويساعد على الشعور بالسكينة والهدوء.

5- الذهاب في رحلة تخييم

إن كنت تعاني من ضغوط في العمل أو تشعر بالإجهاد من روتين ومسؤوليات الحياة اليومية، يمكن لرحلة تخييم في أحضان الطبيعة لعدة أيام أن تساعدك على الحصول على الهدوء والراحة، وتحسين صحتك النفسية.