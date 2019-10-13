شركة أمازون تعلن عن إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Kids Edition الجديد

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الأحد 13 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة أمازون عن إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Kids Edition الجديد، لإتاحة تجربة قراءة ممتعة للأطفال.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجهاز الجديد يشتمل على غطاء مناسب للأطفال مع عضوية في خدمة أمازون FreeTime Unlimited لمدة عام، وكذلك ضمان لمدة سنتين يتم استبداله مجانا في حال حدوث أية تلفيات.
وتشتمل باقة التجهيزات لقارئ الكتب الإلكترونية Kindle Kids Edition الجديد على شاشة الحبر الإلكتروني قياس 6 بوصة تعمل بدقة وضوح 167 نقطة في البوصة المربعة، مع ضوء أمامي قابل للضبط.
وتستمر فترة تشغيل البطارية لمدة أسابيع، بالإضافة إلى إمكانية الاستماع إلى الكتب المفضلة من Audible عن طريق سماعة الرأس البلوتوث أو السماعة اللاسلكية.
ويتوفر الجهاز Kindle Kids Edition الجديد بدءا من 30 أكتوبر/تشرين أول الجاري بسعر يبلغ نحو 110 دولارات.
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