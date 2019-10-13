الأحد 13 أكتوبر 2019

مبيعات قياسية لشاومي وفيفو وأوبو في الهند

متابعات_الخليج 365

كشفت بيانات حديثة استحواذ شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية على حصة سوقية في الهند بلغت 28.3% في الربع الثاني من هذا العام.



ووفقا لبيانات شركة أبحاث السوق العالمية "كاناليس" أصبحت شاومي أول علامة في الهند تبيع أكثر من 100 مليون هاتف ذكي في غضون 5 أعوام، منذ إطلاق الشركة عملياتها في الدولة في 2014.

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وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في تقرير لها بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الهند، وإجرائه مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صباح أمس السبت، أثبتت العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية مثل شاومي وأوبو وفيفو نجاحها في السوق الهندية سريعة النمو.

وقال صايفي علي، الباحث الرئيسي في مشغل رئيسي للاتصالات في جورجاون بضواحي نيودلهي " الهند تجاوزت الولايات المتحدة في سوق الهواتف الذكية".

وساعدت فرص العمل وما توفره الشركة من تدريب فني للعديد من العمال الهنود على تحسين مهاراتهم الفنية وجني المال الجيد.