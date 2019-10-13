شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، 12 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين بعد عمليات دهم لعدد من المنازل فى بلدة العيسوية وفى حى جبل الزيتون فى القدس المحتلة.

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