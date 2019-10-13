ترامب مدافعا عن قراره بسحب القوات من سوريا: يجب إعطاء الأولوية لحماية حدودنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن قراره سحب القوات من شمال شرق سوريا وقال للنشطاء المسيحيين المحافظين إن الولايات المتحدة يجب أن تعطى الأولوية لحماية حدودها.
وقال ترامب في كلمة ألقاها في مؤتمر سنوي للمحافظين المتدينين في واشنطن "لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك طوال الخمسين عاما القادمة لحراسة الحدود بين تركيا وسوريا عندما لا نستطيع حراسة حدودنا في الداخل".
وقال ترامب في مؤتمر يوم السبت إن على الأكراد السوريين أن يقاتلوا بمفردهم.
وتابع ترامب قائلا "لا تنسى أنهم يقاتلون من أجل أرضهم. لم يساعدوننا في القتال من أجل أرضنا. هم يقاتلون من أجل أرضهم وهذا أمر جيد لكننا ساعدناهم".
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تتقدمها وحدات حماية الشعب الكردية، على معظم الأراضي التي كانت تمثل "خلافة" تنظيم داعش في سوريا وتحتجز آلاف من مقاتلي التنظيم المتشدد في أحد السجون.
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