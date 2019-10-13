اعتقال الممثلة الأمريكية الشهيرة جين فوندا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

ألقت الشرطة القبض على الممثلة الأمريكية الشهيرة جين فوندا (81 عامًا (في إحدى التظاهرات المناهضة لظاهرة التغير المناخي أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الشرطة بولاية واشنطن ألقت القبض على الممثلة جين فوندا أمام مبنى الكابيتول وقيدت يديها بالأصفاد.

وصرحت فوندا بعد القبض عليها بأن ما دفعها إلى فعل ذلك هو الناشطة البيئية الصغيرة السويدية الجنسية، غريتا ثونبرج، حيث إنها تشكل الآن مصدر إلهام لها حيث حصلت على إجازة من برنامجها على قنوات «نتفليكس» وسافرت إلى واشنطن من أجل التظاهر وكانت فوندا تقف أمام مبنى الكابيتول بجانب معارضين من منظمة «اويل جينج انترناشيونال» وكانوا يهتفون للمطالبة بـ«العدالة المناخية»، وبعد مجيء الشرطة وإلقاء القبض على فوندا هتف لها الحشد الموجود قائلين «نحن نحبك جين».

وصرحت فوندا في وقت سابق بأنها توقفت عن العمل والأكل والشرب بعدما قرأت التقارير الأخيرة الخاصة بقضية التغير المناخي، وكتبت على موقعها على الإنترنت أنها لن تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي بعد الآن وسط تجاهل المسؤولين وسماحهم للصناعات التي تدمر الكوكب بغرض الربح وجمع الأموال.