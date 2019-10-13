ما هي أفضل الطرق المتاحة للوقاية من سرطان الثدي؟

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الأحد 13 أكتوبر 2019
شعار السرطان
متابعات_الخليج 365
قالت الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان إن الاكتشاف والعلاج المبكر لسرطان الثدي هو أفضل الطرق المتاحة للوقاية من سرطان الثدي.
وأضافت الجمعية في بيان لها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي "كلما تم اكتشاف المرض مبكرا زادت فرص النجاة وتجنب العلاج القاسي".
ويعد أكتوبر/تشرين الأول الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي انطلاقا من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنويا، وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.
وتتمثل أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.
وحددت الجمعية 3 خطوات بسيطة لتحسين فرصك في الوقاية من سرطان الثدي:
-التعرف على عوامل الخطر.
-الحرص على عمل الفحوص الدورية.
-التعرف على الشكل الطبيعي المعتاد للثدي.
ونصحت السيدات بإجراء فحص الثدي الدوري كل شهر، قائلة: "تذكري أن أكثر سرطانات الثدي تكتشفها النساء بأنفسهن، وأن الاكتشاف المبكر، وبالتالي المعالجة الفورية تؤدي إلى أحسن النتائج في التخلص والشفاء من الأورام، لذلك يترتب عليك أن تتقني طريقة فحص الثديين بنفسك".
وأوضحت الجمعية أن أفضل وقت للقيام بالفحص الذاتي اليوم السادس إلى العاشر تقريبا من بداية دورتك الشهرية، عندما لا يكون الثدي منتفخا، وإذا توقفت لديك الدورة الشهرية نهائيا، افحصي ثدييك ذاتيا كل شهر في الموعد نفسه.
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