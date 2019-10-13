طائرات مسيرة في الأجواء..ماذا حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس؟

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مراسلتها أنه تم رصد طائرة تجسس معادية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت في بادئ الأمر لكن بعد ذلك اختفت عن الأنظار مع سماع أصوات واضحة للطائرة المسيرة فوق تلك المنطقة.
وأشارت المراسلة أن الجيش اللبناني انتشر على أسطح المباني المجاورة للمكان للتعامل مع أي هدف معادي وسط ترقب وحذر شديد في المنطقة خصوصا أن المكان الذي رصدت فيه الطائرة هو المكان ذاته لمكان إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين من قبل.
أما على الصعيد الرسمي فلم تقم الجهات الرسمية اللبنانية بالتعليق على الحدث وما أسفر عنه حتى الساعة.
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