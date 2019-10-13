اليوم.. التونسيون يدلون بأصواتهم فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الناخبون فى تونس اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراح للإدلاء بأصواتهم فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية.
وتأهل المرشح المستقل بن سعيد، إلى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروى بنسبة 15.58%.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين بالخارج، على التصويت أمس، بلغت 9.3 %.
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