شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. التونسيون يدلون بأصواتهم فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الناخبون فى تونس اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراح للإدلاء بأصواتهم فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية.

وتأهل المرشح المستقل بن سعيد، إلى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروى بنسبة 15.58%.

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ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين بالخارج، على التصويت أمس، بلغت 9.3 %.