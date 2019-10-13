ثغرة أمنية جديدة بويندوز 10 تسمح للمخترقين الوصول للصور الخاصة الأحد 13 أكتوبر 2019 الخليج 365 تم اكتشاف ثغرة أمنية حديثًا تسمح للمتسللين بالوصول إلى الصور الخاصة بك باستخدام Cortana على Windows 10، ولكن هذه المشكلة تؤثر فقط على المستخدمين الذين قاموا بتمكين Cortana على قفل الشاشة، بحيث تحتاج فقط إلى إلغاء هذا الأمر، للتأكد من أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى صورك.

ونقلاً عن موقع “mspoweruser” فلن تقوم شركة مايكروسوفت بتصحيح المشكلة، ولكن توصى المستخدمين بتعطيل Cortana على شاشة القفل، ولكن للقيام بذلك سوف تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية 1) افتح تطبيق Cortana من شاشة التطبيقات. Advertisements 2) اضغط على زر القائمة على شكل (3 أشرطة أفقية) فى الجزء العلوى الأيسر من تطبيق Cortana. 3) اضغط على خيار الإعدادات. 4) اضبط شريط تمرير خيار قفل الشاشة على "إيقاف" لمنع الوصول إلى التطبيق عند قفل الجهاز.

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