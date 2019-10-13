شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مكة المكرمة ومحافظاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة، شملت العاصمة المقدسة، ومحافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم، وبحرة، ومركز البيضاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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