شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تشكر مصر والسعودية لموقفهم الرافض للعدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت قوات سوريا الديمقراطية بالشكر إلى الجامعة العربية ومصر والسعودية لموقفهم الرافض للعدوان التركى على سوريا، مؤكدة أن قواتها ستواصل التصدى لهذا العدوان.

وقال القيادى فى قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل فى مؤتمر صحفى، السبت، إن تركيا تريد من خلال العملية العسكرية التي تقوم بها في شمال سوريا أن تدفع السوريين للاقتتال فيما بينهم.



وتشن تركيا عدوانا على شمال وشرق سوريا بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة التي كانت تتواجد بها قواتها، تمهيدا لبدء تفعيل المنطقة العازلة التي يسعى النظام التركى لتشييدها.

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