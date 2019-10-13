تفاصيل إطلالة محمد صلاح الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

الأحد 13 أكتوبر 2019

الخليج 365

تجاوز اللاعب المصرى محمد صلاح لعبة كرة القدم فأصبح نموذجا لأجيال له تأثير يفوق حدود ملعب كرة القدم، فنجم المنتخب الوطنى يمتلك شعبية لدى الملايين حول العالم، وبعدما حصل على جائزة رجل العام من مجلة GQ للرجل، تصدر غلاف إصدارها للشرق الأوسط مع عارضة أزياء برازيلية وأثارت تلك الصورة الكثير من الجدل.



وظهر صلاح بعدة إطلالات خلال جلسة التصوير مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، فهل تعرف أى العلامات التجارية اختارها وكم بلغت تكلفتها؟ التقريرالتالى يجيب عن تلك الأسئلة..

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فى هذه الإطلالة ارتدى صلاح بلوفر من دانهيل سعره 360 دولارا، وبنطلون من توم فورد سعره 1720 دولارا، وحذاء من سانوتنى سعره 5260 دولارا، فيما ارتدت عارضة الأزياء البرازيلية، أليساندرا أمبروسيو، فستان من فالانتينو سعره 8795 دولار.

فى هذه الإطلالة ارتدى مو صلاح بليزر بيج من جوتشى سعره 2830 دولارا، وبنطلون بيج من جوتشى أيضا سعره 980 دولارا، وقميص سعره 2830 دولارا، فيما ارتدت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة سترة من فندى سعرها 4820 دولارا، وجورب منقوش سعره 325 دولارا.

فى هذه الإطلالة ارتدى صلاح بدلة سوداء من برادا سعر البليزر 2700 دولار، والبنطلون، 1430 دولارا، وارتدت أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء الشهيرة فستانا أسود من برادا سعره 3830 دولارا.